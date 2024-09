Wie die BILD berichtet, bekam der 85-Jährige am Montag in der österreichischen Botschaft in Berlin seine erste Goldene Schallplatte überreicht. Es mutet fast schon unglaublich an, schließlich wurde Peter Kraus 1956 von einem Musikproduzenten entdeckt und feierte noch in den 50er-Jahren mit Songs wie "Sugar Baby" oder "Mach dich schön" große Erfolge.