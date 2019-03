Peter Kraus feiert seinen 80. Geburtstag. Und noch immer steht der Teenagerschwarm der 50er- und frühen 60er-Jahre auf der Bühne, schwingt die Gitarre und auch die Hüfte. Den Charme des ewigen "Jungen" hat er sich bewahrt. Eine Leidenschaft des Hobby-Rennfahrers sind schnelle Oldtimer und, das vermutet man nicht, das Malen.



Geboren wurde Peter Siegfried Krausenecker am 18. März 1939 in München. Sein Vater Fred Kraus war Regisseur und Kabarettist. Auch Peter Kraus startete zunächst eine Karriere als Schauspieler, spielte als 15-Jähriger die Rolle des Johnny in der Verfilmung des Erich-Kästner-Romans "Das fliegende Klassenzimmer". Zwei Jahre später brachte Peter Kraus den Rock'n'Roll nach Deutschland - und wurde bei seinem ersten öffentlichen Konzertauftritt in München entdeckt. 1957 landete er mit der deutschsprachigen Version von Little Richards "Tutti Frutti" seinen ersten Hit.