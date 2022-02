Peter Kraus , das ist vor allem Rock'n'Roll der 50er- und 60er-Jahre. Musikalische Wurzeln vermutet man unter anderem bei Elvis Presley, Chuck Berry oder Little Richard. Doch dem ist nicht so. Jetzt, mit 82 Jahren, nimmt Peter Kraus ein neues Album auf, mit dem er sozusagen zu seinen musikalischen Wurzeln zurückkehrt.

Die Titel singt Peter Kraus in deutscher Sprache, und er hat sich für sein neues Album wirklich tolle Unterstützung geholt. So wird Helge Schneider Klavier, E-Piano und Saxofon spielen, Götz Alsmann Klavier und Till Brönner Trompete. Außerdem kündigt Peter Kraus ein ganz besonderes Duett mit Annett Louisan an.

Peter Kraus und seine Ingrid sind bereits mehr als 50 Jahre verheiratet. Bildrechte: imago/K.Piles

Obwohl Peter Kraus nicht unbedingt die Generation verkörpert, bei der digitale Technik zum Alltag gehört, schafft es der Musiker, im Homeoffice ein Album aufnehmen. Der Zeitschrift sagte er, dass er in der Zeit des Lockdowns mit seiner Band dennoch an neuen Songs gearbeitet habe. " Mein Gitarrist hat mir Musik geschickt, ich habe daheim dazu gesungen und ihm die Playbacks zurückgeschickt. Die moderne Technik macht es möglich, dass man nicht in einem Raum sitzen muss, um zusammen zu musizieren." Eigentlich, so Peter Kraus, sei während des Lockdowns mehr los gewesen bei ihm zu Hause, als sonst.