Kein Geheimnis ist eine große Dokumentation mit dem Titel "maffay.": Am 30 August 2024, dem 75. Geburtstag von Peter Maffay, wird die ARD-Produktion im Ersten um 22:20 Uhr ausgestrahlt. Für den Film ließ sich der Vollblutmusiker fast ein Jahr lang exklusiv von Filmemacher Andreas Heineke u.a. bei den Vorbereitungen seiner letzten "Farewell Tour", in privaten Momenten hinter der Bühne, im Studio mit seiner Band oder auf Familienreise in seine Heimat Rumänien begleiten.