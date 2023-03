Das dürfte die Fans von Peter Maffay gefreut haben: Als der Musiker zur Premiere der TV-Show "Happy Birthday Tabaluga!" vor die Fotografen trat, hatte er seinen 19-jährigen Sohn Yaris dabei. Beide hatten ihre Outfits aufeinander abgestimmt. Vorherrschende Farbe, wie bei Peter Maffay üblich: schwarz. Auch die silberne Halskette durfte weder bei dem 73-jährigen Tabaluga-Miterfinder, noch bei seinem Sohn fehlen. Maffays Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer (36), meisterte das Blitzlichtgewitter in einer Kombi aus Kleid, Bomberjacke, Strumpfhose und Boots, alles in schwarz.

Peter Maffay und Tabaluga. Bildrechte: Sony Music/Urs Mueller

Tabaluga, ein kleiner grüner Drache, ist eine Märchengestalt, die von Peter Maffay, dem Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und dem Textautor Gregor Rottschalk erdacht wurde. Tabaluga wohnt in "Grünland" und ist inzwischen sieben Jahre alt, wobei jedes Drachenjahr 100 Menschenjahren entspricht. Der grüne Drache war 1983 zunächst nur für ein Rockmärchen von Maffay gedacht. Die Gestalt des süßen Drachens wurde von der Kinderbuchautorin Gisela von Radowitz und dem Illustrator Helme Heine entwickelt.



Nach dem Erfolg des ersten Tabaluga-Albums "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft" (1983) folgten sechs weitere, der kleine Drache ging vier Mal auf große Tournee, von 1999 bis 2001 wurde in Oberhausen das Musical "Tabaluga und Lilli" gezeigt. Der kleine Drache ist außerdem in einer Zeichentrick-Fernsehserie zu sehen, 2018 kam der Film "Tabaluga" in die Kinos.