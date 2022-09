Musik kann wirklich glücklich machen. Einen solchen Moment haben vor kurzem diejenigen erlebt, die während des Konzertes von Peter Maffay am 11. September in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle im VIP-Bereich in der Nähe von René Weller und seiner Frau Maria saßen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, strahlte der kranke Ex-Box-Champ während seines Lieblingssongs "Über sieben Brücken" übers ganze Gesicht.