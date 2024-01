Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Für Tochter Anouk Peter Maffay: Das plant er nach seinem Bühnen-Abschied

18. Januar 2024, 13:17 Uhr

Seine Abschiedstournee für 2024 steht bereits – im Sommer spielt Peter Maffay die letzten Konzerte. Danach soll zumindest für Live-Auftritte Schluss sein. Die Musik will er aber nicht ganz an den Nagel hängen. Nun verrät der 74-Jährige, was er für die Zeit danach geplant hat. Und: Schon in diesem Herbst geht es los.