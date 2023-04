Die Natur und ihr Schutz geht uns alle an. Für Peter Maffay ist er eine Herzensangelenheit. Der Musiker engagiert sich seit Jahren gesellschaftlich und gibt unter anderem benachteiligten und traumatisierten Kindern im Tabalugahaus Gut Dietlhofen einen Schutzraum, wo diese die Arbeit und das naturverbundene Leben hautnah miterleben können. Bestandteile sind dabei zum Beispiel der ökologische Anbau von Obst und Gemüse. Im März wurde Peter Maffay von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber zum Natura 2000-Botschafter ernannt.

Peter Maffay ist eine starke Stimme für die Natur in Bayern. Peter Maffay gehört zu den Menschen, die das Gemeinwohl konsequent über den Eigennutz stellen. Auf seinem Gut Dietlhofen werden ökologisches und soziales Engagement verbunden.

Was die Ernennung zum Botschafter für das europäische Schutzgebietsnetz für ihn bedeute, darüber sprach Peter Maffay, der am 15. April bei der "Beatrice Egli Show" auf der Bühne steht, im Interview mit Meine Schlagerwelt. Mit einem Schmunzeln im Gesicht sagte er dabei:

Natürlich, so betonte der Sänger, mache er die Arbeit mit den Kindern auf dem Gut Dietlhofen nicht allein. Die Auszeichnung gehe daher nicht nur an ihn. Seine Aufgabe sei vor allen Dingen, über die Plattform Musik zu vernetzen, wie er betonte. "Musik ist eine perfekte Plattform zur Formung von Synergien zugunsten von Dritten. Der Preis ist eine Ermahnung, einen solchen eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Ich fühle mich einer solchen Auzeichnung schon verpflichtet. Es gibt viele Möglichkeiten, einen kleinen Beitrag zu leisten, um die Lebensumstände von uns allen ein bisschen zu erhalten oder vielleicht gar zu verbessern."

Fest steht für Peter Maffay, dass es eben nur zusammen geht. Anderen Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun oder lassen haben, das will er allerdings nicht.

Es steht mir nicht zu, anderen Leuten zu erklären, was richtig ist und was nicht. Das muss jeder für sich selber ein bisschen erarbeiten. Das macht auch Spaß, glaube ich.

Mut macht ihm dabei die Einstellung der jungen Menschen, die für das Klima auf die Straße gehen. Den Umgang mit ihnen findet er hingegen nicht richtig: "Was mich ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, wenn man die Jugend erzieht, für ihre Ziele einzutreten und sie dann dafür bestraft, wenn sie es tun. (...) Ich glaube, der Dialog geht da in eine falsche Richtung. Aber es macht mich auch froh, zu sehen, dass es junge Menschen gibt, die interessiert genug sind an ihrer eigenen Perspektive. Und der Vorwurf, dass sich die junge Generation nicht für politische Ziele, für gesellschaftliche Ziele genügend einsetzt, ist absolut unberechtigt."