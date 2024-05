"Ich wusste immer, was ich wollte: Musik machen"

Peter Maffay (74), der mit bürgerlichem Namen Peter Alexander Makkay heißt, zählt zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands. Für seinen Sohn Yaris Makkay (20) ist es dadurch umso schwerer, selbst im Musikgeschäft Fuß zu fassen, denn "Ich weiß, die Vergleiche werden kommen", bestätigt der junge Musiker gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Doch das hindert Yaris nicht daran, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Das zeigt er mit seinen zwei ersten eigenen Songs "Fühlen" und "Das sind wir". "Ich wusste immer, was ich wollte: Musik machen", erzählt Yaris. Der auf Mallorca aufgewachsene 20-Jährige spielte dort bereits in einer Schülerband – Songs von Nirvana, den Beatles oder AC/DC. Auf der spanischen Insel traten sie in Kneipen auf, jetzt will er auf die große Bühne und hat dafür vor zwei Jahren seinen Wohnsitz nach Deutschland verlegt.

Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

"Ich wollte das, was ich im Kleinen auf Mallorca gemacht habe, hier groß ausleben", erklärt der Newcomer, der bewusst nur beim Vornamen genannt werden will. Denn sein Nachname würde zu viel verraten und ihm einen Stempel aufdrücken. Er möchte nicht ständig mit seinem Vater verglichen werden oder von seinem Ruhm profitieren. Yaris will es selbst schaffen, mit seiner eigenen Musik.

"Über sieben Brücken" vor 10.000 Fans

Peter Maffay hat seinen Sohn nie verhätschelt. Auf Mallorca war er nicht "der Sohn von", sondern Yaris konnte unbeschwert aufwachsen. Maffay bewahrte seinen Sohn so davor, als "Promi-Kind" großzuwerden.

Ich bin dankbar, dass ich in Spanien eine normale Kindheit erfahren durfte. Yaris Makkay Süddeutsche Zeitung

Ein bisschen profitiert der junge Sänger aber schon von seinem berühmten Papa. Denn bereits als elfjähriger war Yaris mit auf Tournee, beim Soundcheck dabei und hat in Bremen sogar einmal vor 10.000 Fans "Über sieben Brücken" gesungen.

Später dann sang er bei Maffay-Konzerten im Background und durfte schon häufiger einen seiner eigenen Songs präsentieren. Unter anderem stellte er mitten im Konzert seinen Titel "Fühlen" vor, in dem es darum geht, sich nach einer Trennung wieder spüren zu wollen. Beim Publikum kam nicht nur das Lied gut an, sondern auch der Maffay-Spross.

Bildrechte: imago images / Raimund Müller