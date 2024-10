Am 20. Juli gab Peter Maffay sein letztes Tourkonzert. Der Musiker stand mehr als 50 Jahre auf der Bühne, feierte in den 70er Jahren mit dem Song "Du!" seinen Durchbruch. Jetzt kann der 75-Jährige auf 20 Nummer-Eins-Alben und über 50 Millonen verkaufter Tonträger stolz sein. Doch nun, so Peter Maffay im Gespräch mit Beatrice Egli, möchte er ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Eines, in dem er vor allem viel Zeit mit seiner kleinen Tochter Anouk verbringen möchte.