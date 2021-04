Unter dem Titel "Tati erzähl" hatte Wilhelm Makkay ein Buch veröffentlicht, in dem er auf berührende Art und Weise von dem wechselhaften Geschick seiner Familie erzählt, die sich in ihrer ursprünglichen Heimat Siebenbürgen/Rumänien in politisch turbulenten Zeiten immer wieder bewähren musste. Peter Mafay wächst zwar in einem liebevollen Umfeld auf, die Familie ist jedoch der Unterdrückung durch das Regime ausgesetzt und beschließt schließlich, sich ins Ausland abzusetzen. 1963 ist es dann so weit ...

