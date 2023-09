Peter Maffays letzte Tour startet am 21. Juni 2024 in Rostock und endet am 30. Juli in Leipzig. Begleitet wird der Musiker dabei von einem echten Weltstar. US-Sängerin Anastacia wird ihn bei den Konzerten stimmgewaltig unterstützen: "Ich freue mich sehr. Denn ich habe Anastacia schon immer bewundert", so Maffay im Bild-Interview.