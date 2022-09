Peter Maffay ist nicht nur ein großer Musiker, er ist auch ein engagierter Helfer. Unzähligen traumatisierten Kindern hat er mit den Projekten seiner Peter Maffay Stiftung ermöglicht, sich zu erholen und Kraft zu tanken.

Kaum eine José Carreras Gala zugunsten leukämie-kranker Menschen ohne Peter Maffay. Der Sänger brachte im Sommer ukrainische Flüchtlinge in einem seiner Projekte unter und er lud den erkrankten Box-Champ René Weller, der ein Fan von ihm ist, zu einem seiner Konzerte ein. Peter Maffay hat auch gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer für seine kleine Tochter Anouk ein Kinderbuch geschrieben. Und nun gesteht der "The Voice of Germany"-Coach das:

Ich war übrigens tatsächlich mal im Knast. Ich habe einen Unfall verursacht und musste dann, bis die Umstände geklärt waren, für ein paar Stunden wirklich hinter Gitter. Peter Maffay ProSieben-Magazin "Red"

Das sei viele Jahre her, so Maffay weiter. Es sei in Neuseeland passiert und es sei auch niemand zu Schaden gekommen. Aber die Polizei wäre rigoros gewesen. Und so habe er dann mit anderen Häftlingen in einer Zelle gesessen und gewartet, bis das Urteil gefällt worden sei. Glücklicherweise habe er die Zelle nach einigen Stunden wieder verlassen können.

Musiker mit Sozialkompetenz