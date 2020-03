DDR-Schlagersänger Peter Wieland gestorben

Peter Wieland bei einem seiner Auftritte im Jahr 2009 in der Stadthalle Chemnitz.

Peter Wieland bei einem seiner Auftritte im Jahr 2009 in der Stadthalle Chemnitz.

Peter Wieland bei einem seiner Auftritte im Jahr 2009 in der Stadthalle Chemnitz. Bildrechte: imago stock&people

DDR-Schlagerstar Peter Wieland ist in der Nacht auf den 2. März überraschend im Alter von 89 Jahren verstorben, das teilte das Künstlerbüro Show Express Könnern mit. Im Juli wäre der Publikumsliebling 90 Jahre alt geworden – diesen runden Geburtstag kann er nun leider nicht mehr feiern.

Der 1930 als Ralf Sauer in Stralsund geborene Wieland gehörte zu den bekanntesten Unterhaltungskünstlern der DDR und trat regelmäßig in Sendungen wie „Ein Kessel Buntes“ und „Da liegt Musik drin“ auf. Zu seinen bekanntesten Stücken zählten vor allem Interpretationen bekannter Titel anderer Künstler, wie zum Beispiel "Don diri don" von Freddy Quinn oder "Wenn erst der Abend kommt" von Peter Alexander.

Dabei oft an seiner Seite war seine damalige Ehefrau, die Sängerin Dagmar Frederic . Gemeinsam traten beide im Duett auf. Wieland, seines Zeichens Musikpädagoge, unterrichtete die junge Dagmar Frederic seit 1966. Er galt somit auch als ihr Entdecker. Peter Wieland und Dagmar Frederic wurden 1981 sogar mit dem Nationalpreis der DDR geehrt, einer der höchsten Auszeichnungen des Landes.

Selbst genoss Peter Wieland seine Ausbildung an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler bevor er ans Theater ging. Im Berliner Friedrichstadt-Palast trat er viele Jahre als Sänger und Conferencier auf. Selbst nach der Wende blieb Peter Wieland dem Showgeschäft treu. Er trat unter anderem in der Daily-Soap "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" auf und stand in verschiedenen Musicals und Theaterstücken auf der Bühne.