Auf der großen Tour von der Ost- zur Westküste der USA hat das Ehepaar so einiges erlebt, die beiden schliefen jeden Tag in einem anderen Motel, fuhren u.a. die legendäre Route 66 mit dem Auto entlang und verbrachten gleich am Anfang vier Tage in New York. Insgesamt legte das Paar 7.500 Kilometer zurück: