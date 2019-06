Haben als Freizeitmusiker begonnen und sind heute das erfolgreichste Schlager-Duo Europas: Die Amigos. Bildrechte: MDR/HR/sony-music/Kerstin Joensson

Schlager ist ihre Leidenschaft, Schlager ist ihr Leben - und das war schon immer so. Heute stehen Die Amigos seit fast 50 Jahren auf der Bühne und sind das erfolgreichste Schlager-Duo Europas. Ursprünglich waren Die Amigos eine vierköpfige Band. Neben den Brüdern Bernd und Karl-Heinz Ulrich gehörten auch Rudi Lang und Günther Zimmer zum Team. Ersterer stieg 1980 aus beruflichen Gründen aus, Zimmer verstarb im Jahr 1985. In den ersten 15 Jahren waren Die Amigos vor allem eines: eine Live-Band, die auf Feierlichkeiten und kleineren Festen spielte. Neben ihrem musikalischen Hobby verdingten sich Bernd und Karl-Heinz als Bierbrauer und LKW-Fahrer.



Als sich den Brüdern aus dem hessischen Villingen 1986 die Chance bot, ein erstes Album aufzunehmen - landeten sie prompt einen Flop. Mit dem ersten Amigos-"Auftritt" in "Achims Hitparade" 2006 im MDR FERNSEHEN änderte sich das schlagartig. Erst zum "Musikantenkönig", dann sogar "Musikantenkaiser" gekrönt, jagte ein Erfolg den nächsten. Ob die "Krone der Volksmusik", der Echo, Goldene und Platine Schallplatten - die Amigos räumen alles ab. Und das ist noch heute so.