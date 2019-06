"Aloha Blue" ist das achte Soloalbum von Olaf, dem Flipper Bildrechte: Telamo

Olaf, der Flipper ist Kult. Schlagerfans kennen ihn noch als Mitglied der legendären Band "Die Flippers", heute ist er als Solist unterwegs. Mit seinem aktuellen Album "Aloha Blue" veröffentlicht er bereits sein achtes Solo-Album. Die Titel der neuen Scheibe vermitteln vor allem eines: Urlaubsfeeling pur. Mit "Perle der Südsee", "Griechischer Zauber", "Aloha Blue", "Komm mit an Bord" oder "In der Kneipe von Cammillo" geht es musikalisch in die Ferne. Auch beliebte Songs früherer Alben finden sich auf dem Longplayer: So kann man sich auf ein Wiederhören von "Daumen hoch" oder "Tausendmal Ja" freuen. Der Titelsong "Aloha Blue" ist auch auf Olafs letztem Album "Tausendmal Ja" zu hören.