Seine Liebe zum deutschen Schlager, so Horn, bürgerlicher Name Horst Köhler, komme von seiner Großtante:

Einige Jahre später studierte er Pädagogik und arbeitete dann als Musiktherapeut. 1991 begann er seine Karriere als Schlagersänger, indem er in einem Trierer Club auftrat. 1994 sang er zum ersten Mal in der ZDF-Hitparade, wo er den dritten Platz belegte. Er tourte durch Deutschland und trat auf verschiedenen Festivals auf.

Der "Guildo-Hype" rund um den ESC, wurde nach und nach weniger. Guildo machte aber weiter, spielte Musical, Theater und weiterhin Musik mit seiner Band, den Orthopädische Strümpfe. Noch in diesem Jahr will er ein neues Album veröffentlichen, denn der Song "Guildo hat euch lieb!" feiert 25. jähriges Jubiläum.

So ganz vorne zu sein - das will ich eigentlich nicht.

"Mein Leitspruch beruflich ist: zweite Liga, oberes Drittel. Da kann man gut von leben. Und zugleich kann man tun und lassen, was man will. So ganz vorne zu sein - das will ich eigentlich nicht", sagt Horn, der am 15. Februar dieses Jahres 60. Geburtstag feiert.