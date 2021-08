Das einstige Traumpaar Pietro und Sarah Lombardi hat es nach seiner Trennung offenbar geschafft, Söhnchen Alessio harmonisch in ihrer Patchworkfamilie aufwachsen zu lassen. Während Sarah in Julian ein neues Glück gefunden, wieder verheiratet und erneut schwanger ist, sucht Pietro noch die Richtige. Doch für seinen Sohn, den sechsjährigen Alessio, ist Pietro immer da. Auch über den neuen Mann an Sarahs Seite, Julian, urteilt der Schlagersänger positiv. In einer Fernsehsendung sagte er kürzlich, wenn die zwei mal einen Babysitter bräuchten, wäre er auf jeden Fall da.