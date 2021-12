Und zwar wird es im nächsten Jahr eine Pietro-Lombardi-Musikschule in Afrika, in Tansania, geben. Es war immer ein großer Traum, denn Musik verbindet Menschen. Und ich bin sehr sehr stolz, euch bald die Musikschule Lombardi zeigen zu dürfen. Es wird gerade gemacht und getan und viele Leute arbeiten an dem Projekt.

Pietro Lombardi mit seiner ehemaligen Frau Sarah Engels und dem gemeinsamen Sohn Alessio zu dessen Schulanfang. Bildrechte: Instagram/Pietro Lombardi

Musik verbinde Menschen, so der Sänger, und egal, in welcher Lebensphase man sei, Musik gebe immer Kraft. Er selbst hat vor Jahren in einer schwierigen Lebenssituation ebenfalls mit Musik neue Kraft und Energie gewinnen können. Sein Sohn Alessio, den er mit seiner damaligen Ehefrau Sarah Engels, früher Lombardi, hat, war 2005 mit einem Herzfehler geboren worden. Das Neugeborene musste zwei Wochen nach der Geburt operiert werden, heute geht es dem 6-Jährigen gut. Seine Ängste und Sorgen hatte Pietro Lombardi später in dem Song "Kämpferherz", den er für seinen Sohn schrieb, verarbeitet.



Pietro Lombardi hatte vor zehn Jahren die TV-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gewonnen und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Den Posts auf seinem Instagram-Kanal folgen rund zwei Millionen User.