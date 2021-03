Du warst derjenige, der von Anfang an an mich geglaubt hat! Über 10 Jahre Freundschaft, über 10 Jahre ein Team! „Der Mann hat ein Herz“ waren deine Worte damals und die werde ich nie vergessen. Ich danke dir von Herzen für all die lustigen und schönen Momente, die wir erlebt haben. Es war mir eine Ehre!

Du bist und bleibst eine Legende.

Ich hab dich lieb, Dieter.

Pietro Lombardi Instagram/Pietro Lombardi