Auf seiner Instagram-Seite machte Pietro Lombardi seine Corona-Erkrankung öffentlich. Am Mittwochmorgen sei er aufgestanden und hatte ein "unwohles Körpergefühl", welches er zuvor noch nie hatte. Das verriet der Sänger seinen 1,9 Millionen Followern per Instagram-Story. Nach einem Corona-Test hatte er dann Gewissheit: Pietro Lombardi ist positiv und zeigt leichte Symptome von Covid-19. Auf die Frage eines Fans, wie er sich gefühlt habe, als die Diagnose kam, antwortete er:

Nun heißt es für ihn erst einmal zu Hause bleiben. Mit einem postiven Test muss er sich in häusliche Quarantäne begeben und darf nicht mehr vor die Wohnungstür. Gut, wenn man sich in so einer Situation auf seine Freunde verlassen kann. Am Donnerstagvormittag zeigt er auf Instagram, dass einige Einkäufe vor seiner Wohnungstür abgestellt wurden, unter anderem auch von Giovanni Zarrella. Er war für seinen Freund Pietro in der Apotheke.