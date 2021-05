Ein ganz normales Familienleben, mehr wünscht sich Pietro Lombardi nicht. Zumindest erzählte er das vor einigen Wochen in einem Podcast. Genau so normal wie sein Familienwunsch, sind wohl auch seine Vorlieben in Sachen Dating.



Passend dazu sprach der 28-jährige Musiker in seiner Instagram-Story nun über ein Angebot, was ihm ins Haus flatterte. Ein TV-Sender wollte mit ihm eine große Dating-Show aufziehen, angelehnt an das Prinzip des Show-Formates "Der Bachelor".

Ich hab eine Anfrage bekommen für eine eigene Dating-Show: Ich bin der Mann und dreißig Frauen, die ich mir selber hätte aussuchen dürfen. Wie beim "Bachelor" das Prinzip, ich date die Frau und dann entscheide ich: Du bist weiter, du bist raus. Pietro Lombardi Instagram

Doch mit Pietro Lombardi wird es so eine Show nicht geben. Interesse am Liebesleben des Sängers, dem allein auf Instagram fast zwei Millionen Fans folgen, dürfte es zwar genug geben, doch er stellte in seiner Story auch direkt klar, dass er für so etwas nicht zur Verfügung steht. Dafür lässt er sogar eine hohe Gage sausen.

Ich bin seit über zehn Jahren im TV, ich hab noch nie so eine Gage geboten bekommen, eine utopische Summe. Aber ich sehe mich nicht in so einem Format, ganz ehrlich. Ich will meine Frau auf anderem Wege kennenlernen, nicht über so eine Dating-Show. Pietro Lombardi Instagram