An der Seite von Dieter Bohlen Pietro Lombardi wird wohl Teil der DSDS-Jury

Nach zwanzig Jahren macht der Privatsender RTL im kommenden Jahr Schluss mit DSDS . Wie vor einigen Wochen bereits bekannt wurde, wird für die finale Staffel sogar Chef-Juror Dieter Bohlen zurückkehren. Doch wer sonst noch Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sein soll, war bisher nicht bekannt. Die BILD-Zeitung will jedoch erfahren haben, dass Bohlen-Schützling und DSDS-Sieger Pietro Lombardi mit an Bord sein soll.

Der 30-jährige Pietro Lombardi gewann die Show im Jahr 2011. Auf Platz zwei landete damals seine spätere Frau Sarah Engels . Dieter Bohlen wurde schnell zu seinem Mentor und zu einem guten Freund für Pietro. 2019 kehrte der Sänger zu DSDS zurück und saß in den Staffeln 16 und 17 neben Bohlen und auch Florian Silbereisen in der Show-Jury. Eine Rückkehr als Juror könnte auch für die Schlagerbranche eine gute Nachricht sein. Denn mit Davin Herbrüggen und Ramon Roselly haben die beiden Staffeln gleich zwei Schlagersänger als Sieger hervorgebracht. Eine Bestätigung gibt es von Pietro Lombardi allerdings noch nicht.

Wer sonst noch in der Jury sitzt ist ebenso unsicher. Das Blatt spekuliert über Rapperin Shirin David - auch für sie wäre es eine Rückkehr. Sie saß in Staffel 14 neben Dieter Bohlen und Sängerin Michelle in der Jury. Das ist die Staffel, die unter anderem Schlagersängerin Maria Voskania hervorgebracht hat.