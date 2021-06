Nun heißt es: Bahn, Bus oder Fahrrad. Gar so lange muss der Sänger jedoch nicht auf sein Auto verzichten, denn bereits am 18. Juni bekommt er seinen Führerschein zurück. Und, was für ein Zufall: Genau am 18. Juni erscheint Pietros neue Single "Ti Amo". Der Sommersong soll für jede Menge gute Laune sorgen, bis dahin hat Pietro Lombardis Wagen Urlaub.