Pietro Lombardi Bildrechte: dpa

"Bis bald!" - mit diesen Worten verabschiedete sich der Sänger von seinen rund zwei Millionen Followern. Er müsse erst mal zu sich finden, begründete Pietro seinen Rückzug. Dabei hatte er seine Fans rund um die Uhr auf seinem Instagram-Kanal auf dem Laufenden gehalten und an seinem Leben teilhaben lassen. Seit Montag, den 13. September, ist der Instagram-Account von Pietro Lombardi leer.



Was ist der Grund?



Am Samstag trat Pietro in der Show seines Freundes Giovanni Zarrella auf und machte einen ernsten und sehr emotionalen Eindruck. Fans fragten besorgt, ob es Pietro nicht gut gehe? Im Gespräch auf der Bühne fragte Giovanni dann Pietro: "Darf ich verraten, dass man ab nächster Woche wieder etwas mehr von dir hören wird, mit großer Wahrscheinlichkeit?", daraufhin Pietro: "Ja."