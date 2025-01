"Ich war im Krankenhaus, weil ich Panik bekommen hab", erzählt Pietro Lombardi am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story. Seinen besorgten Fans gibt er auch direkt die Auflösung, wie es dazu kam: "Ich war einkaufen und [...] auf einmal habe ich irgendeine allergische Reaktion bekommen. Keine Ahnung von was", erzählt er völlig ratlos. Auch Stunden nach dem Vorfall war er noch erschrocken von den plötzlichen Symptomen.