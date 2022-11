Pietro Lombardi ist gespannt. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Der Weg durch die Wohnung zum Balkon ist mit unzähligen Kerzen gesäumt, der Balkon mit einem roten Teppich und Rosenblättern ausgelegt. An einer Balkonwand eine Tafel, die mit roten Rosen gestaltet ist, darauf steht in weißer Schrift "Will You MARRY ME?" ("Wirst Du mich heiraten?)". Laura Maria antwortet auf Instagram noch einmal für ihre Follower auf die Frage der Fragen: "I SAID YES!" ("Ich habe Ja gesagt.").