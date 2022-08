Pietro Lombardi: "Ich bin wieder da" Traumduo ist zurück: Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen in DSDS-Jury

Back to the roots: Pietro Lombardi wird in der Jubiläumsausgabe von DSDS 2023 wieder neben Dieter Bohlen in der Jury sitzen. Sowohl Pietro als auch Dieter sind mit dieser Entscheidung super-glücklich. Wie Pietro im Interview mit RTL.de weiter sagte, ist er ein DSDS-Kind der ersten Stunde und lebt DSDS.