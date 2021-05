Wie erkläre ich meinem Kind, was, meiner Meinung nach, wichtig ist? Pietro Lombardi hat sich für seinen fünfjährigen Sohn Alessio eine kleine Lombardi-Kindergeschichte ausgedacht. Und zwar eine von einer kleinen Kaulquappe, die davon träumt, ein Frosch zu werden. Damit sich Alessio die kleine Kaulquappe auch vorstellen kann, erzählt sein Papa ihm die Geschichte in einem Video mit Bildern von Kaulquappe und Frosch und dieses hat er auch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Neben dem Video schreibt er, warum es für ihn so wichtig ist, dass man an seine Träume glaubt.