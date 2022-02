Pietro Lombardis neuesten Song "Vorbei" stellt der Sänger seinen Fans jetzt auf eine ganz besondere Weise vor. Er singt ihn nicht allein, sondern gemeinsam mit seinem sechsjährigen Sohn Alessio . Wer sich das Video anschaut, sieht, wie sehr sich Pietro über seinen Sohnemann freut, wie stolz er auf ihn ist und wie toll er es findet, dass der Kleine seine Songs so gut singen kann.

Ich glaube, einer meiner größten Supporter ist mein Sohn, so süß wie er jedes Lied von mir lernt.

Obwohl Alessio die meiste Zeit bei seiner Mutter Sarah Engels lebt, hält Pietro eine enge Verbindung zu seinem Sohn. Auch bei der Schuleinführung von Alessio im Sommer war Pietro Lombardi dabei. Für ihn und Sarah Engels ist es wichtig, dass Alessio eine gute Beziehung zu beiden Elternteilen hat. Seit zwei Monaten hat der Junge ein kleines Schwesterchen, hier hat Pietro Lombardi zum Beispiel seine Hilfe als Babysitter angeboten. Dabei hatte Alessio keinen leichten Start ins Leben. Er wurde mit einem schweren Herzfehler geboren, musste kurz nach der Geburt operiert werden. Doch der Kleine hat sich gut von der Operation erholt und ist heute ein quicklebendiger Junge. Die meiste Zeit lebt er bei seiner Mama Sarah Engels, deren Mann Julian, mit dem er sich gut versteht und dem kleinen Schwesterchen Solea. Am Wochenende ist er oft bei seinem Papa Pietro Lombardi. Dieser hat den Schock der schweren Erkrankung seines kleinen Sohnes später in einem Song verarbeitet. Im März 2020 erschien der Titel "Kämpferherz".

Refrain:

"In deiner Brust da schlägt ein Kämpferherz,

Es gibt mir Kraft, wenn ich es schlagen hör',

Es läuft so viel auf dieser Welt verkehrt,

Doch in deiner Brust da schlägt ein Kämpferherz."