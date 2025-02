Bildrechte: IMAGO / pictureteam

"Ich finde es nicht passend, heute hier auf Party zu machen!" Pietro Lombardi sagt nach mutmaßlichem Anschlag Konzert in München ab!

Hauptinhalt

14. Februar 2025, 09:42 Uhr

Eigentlich wollte Pietro Lombardi am 14. Februar in der Münchner Olympiahalle mit seinen Fans sein Tourfinale feiern. Nach dem mutmaßlichen Anschlag am 13. Februar in der bayrischen Landeshauptstadt sagte der 32-Jährige zutiefst betroffen das Konzert ab.