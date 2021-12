Nun wird die Tour in den März verschoben. Er hoffe, dass bis dahin alles besser geworden sei, so der 29-Jährige. In wenigen Tagen hätte Pietro einen Auftritt in der Kölner Lanxess Arenagehabt, dann wäre ein großer Traum von ihm in Erfüllung gegangen. Er habe sich, seitdem er 17 Jahre alt ist, gewünscht, dort zu spielen.

Er hoffe von ganzem Herzen, dass man sich auf der Bühne bald wiedersehen könne. Die Tickets würden ihre Gültigkeit behalten.