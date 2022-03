Lange hat auch Pietro Lombardi darauf warten müssen, wieder vor seinen Fans Konzerte geben zu können. Bei seiner Show am 22. März in Oberhausen kommt es unerwartet zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein zwölfjähriger Junge in der ersten Reihe kämpft mit Kreislaufproblemen und wird bewusstlos. Pietro Lombardi unterbricht sein Konzert und kümmert sich um den Jungen. Er überlässt seinen jungen Fan nicht nur den Sanitätern, sondern bleibt bei ihm, bis es ihm wieder besser geht.

Für mich war ganz klar, die Show erst mal abzubrechen und mit dem Kleinen mitzugehen, um zu schauen, ob es ihm gut geht. Ich bin selber Papa und es ist natürlich das Schönste, auf der Bühne zu stehen, aber ich kann niemals gute Laune verbreiten, wenn es dem Kind nicht gut geht. Pietro Lombardi Instagram/Story

Oliver Pocher springt ein

Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio. Bildrechte: imago images/United Archives Während sich Pietro Lombardi um den Jungen kümmert, springt für ihn sein Freund Oliver Pocher in die Presche. Er unterhält in der Zwischenzeit das Publikum. Nach zwanzig Minuten ist dann auch Pietro Lombardi wieder auf der Bühne in der Gewissheit, dass es dem Jungen wieder soweit gut geht. Übel genommen haben die Fans Pietro Lombardi die unvorhergesehene Pause offenbar nicht. Zumindest auf seiner Instagramseite zeigen sich die Follower solidarisch mit dem 29-Jährigen.