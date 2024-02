Ich war gerade im Krankenhaus, um zu checken, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung, aber mir geht es überhaupt nicht gut.

Sie habe sich in der Nacht im Halbstundentakt übergeben müssen, so Laura Maria. Außerdem habe sie extreme Unterleibs- und Magenschmerzen gehabt. Deswegen, so die 28-Jährige an ihre Follower, werde sie sich die nächsten Tage ausruhen.

Pietro und Laura sind bereits Eltern des einjährigen Leano. Ihr kleiner Sohn kam sechs Wochen zu früh zur Welt, musste nach der Geburt noch einige Zeit im Krankenhaus betreut werden. Laura Maria hat auf Instagram die Hoffnung geäußert, dass diese Schwangerschaft tausendmal besser verlaufe, als die mit Leano. Allerdings, so Laura weiter, bestehe laut ihrer Frauenärztin erneut das Risiko einer Frühgeburt.