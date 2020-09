Pietro Lombardi hat lange damit gezögert, seinen Fans von seiner neuen Beziehung zu berichten. Doch nun fand der Sänger, dass die Zeit gekommen ist. Auf Instagram postete er jedoch weder ein Bild seiner neuen Freundin, noch verriet er ihren Namen. Lediglich ein Foto ihrer Hand in der seinen gibt es zu sehen, ergänzt durch einige Textzeilen:

Pietros Ex-Frau Sarah mit dem gemeinsamen Sohn Alessio. Bildrechte: IMAGO

Im Juli hatte er zum ersten Mal von einer neuen Frau an seiner Seite gesprochen. Ihren Namen hat er bisher für sich behalten. Seine Fans vermuten allerdings, dass es sich um die 24-jährige Laura Maria handelt, eine Rechtsanwaltsgehilfin aus Düsseldorf. Wie die "Bunte" berichtet, war die Blondine vorher mit dem Ex-Schalke-Star Weston Mckennie (22) liiert, so "sport1.de". Ganz unbekannt ist sie aber vor allem in der Instagram-Welt nicht. Als Influencerin kommt sie bisher auf über 77.000 Follower.



Pietro und sie sollen sich auffällig viele und ensprechend liebevoll markierte Nachrichten geschickt haben.