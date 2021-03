Pietro Lombardi und Alessio Bildrechte: imago images/United Archives

Zwei Jahre später heirateten Sarah und Pietro und 2015 wurde Söhnchen Alessio geboren. Seit 2013 traten die beiden auch oft gemeinsam auf. In der Ehe jedoch kriselte es immer mehr - 2016 trennten sich Sarah und Pietro Lombardi, drei Jahre später waren sie auch offiziell geschieden. Zunächst tobte ein Rosenkrieg, doch jetzt, betonen beide, verstehen sie sich gut. Allein ihres Sohnes Alessio wegen. Sarah Lombardi hat seit längerer Zeit wieder einen Freund, den Fußballer Julian Büscher, der ihr bereits einen Heiratsantrag gemacht hat, seit kurzem sind die zwei verlobt.



Das, was jedoch Pietro Lombardi jetzt in einer Instagram-Fragerunde ankündigte, das ist wirklich eine echt starke Nummer. Auf die Frage eines Instagram-Followers, ob er traurig sei, wenn Sarah nicht mehr Lombardi heißen würde, antwortete der Sänger: