Schlagersänger spricht über seine Zukunftsträume Pietro Lombardi: "Einfach Familienleben, mehr will ich eigentlich nicht"

Hauptinhalt

Als Pietro Lombardi zum Superstar wurde, ahnte er nicht, dass das Leben im Rampenlicht auch Schattenseiten hat. In einem Podcast verriet er, was er sich für die Zukunft wünscht: "Ich will einfach wieder Familie".