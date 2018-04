Nominiert waren in diesem Jahr zahlreiche Schlagerstars - und das in den unterschiedlichsten Kategorien. Über eine Auszeichnung freuen konnten sich am Ende nur zwei: Santiano sind mit ihrem insgesamt vierten ECHO in der Kategorie "Volkstümliche Musik" ausgezeichnet worden, Schlagerkönigin Helene Fischer konnte ihren ECHO-Rekord auf 17 der begehrten Trophäen erweitern. Dennoch musste auch sie sich außerhalb der Kategorie "Schlager" der Konkurrenz geschlagen geben. Denn die Preise in den Kategorien "Produzent National" und "Album des Jahres" gingen jeweils an Peter Keller und Dreifach-Sieger Ed Sheeran. Die jeweils zweifach Nomierten "The Kelly Family" und Ben Zucker gingen gänzlich leer aus. Schade eigentlich ...