Das hätte DJ Ötzi wohl nicht zu träumen gewagt: Er steht in einer Weihnachtsshow (Ausstrahlung kurz vor Weihnachten im BR) mit seiner bildhübschen Tochter Lisa-Marie auf der Bühne und singt gemeinsam mit ihr John Lennons "Happy Xmas (War Is Over)". Für DJ Ötzi ist die Familie wichtig, wie für viele andere auch. Doch sie hat für ihn vielleicht doch noch einen höheren Stellenwert, da er in seiner Kindheit auf eine richtige Familie verzichten musste. Umso schöner, wenn seine Tochter, wie er der "Bild"-Zeitung sagte, die Idee hatte, in der Show mit ihm gemeinsam ein Duett zu singen.