Im Ü-Wagen läuft alles zusammen, dort entsteht, was man dann am Bildschirm zuhause sieht – das ist eine große Verantwortung! Ich habe gelernt, dass das alles eine enorme Teamarbeit ist.

Ein weiterer Höhepunkt: Das separat eingerichtete Set von Meine Schlagerwelt für Interviews, die Redakteur Peter Heller mit den Künstlern geplant hatte. Neugierige Fragen der Gäste: Wie funktioniert eigentlich so ein Green Screen? Was kann man damit bildlich zaubern? Auch das wurde von den Kollegen erklärt. Marlen Franzke aus Sachsen: "Das hinter die Kulissen blicken ist großartig, toll, wie das technisch funktioniert mit der grünen Wand!"

Die beiden Frauen im Programmmachen-Team genossen darüber hinaus auch die Proben mit Künstlern wie Eloy de Jong und feierten schon vorab ein bisschen Party. Christiane Hoffmann aus Sachsen-Anhalt: "Ich kann hier nicht ruhig sitzen, ich muss mich bewegen bei den tollen Songs." Und Marlen Franzke: "Ich war gerade mit Ross Antony und Beatrice Egli auf dem Schlagerschiff und bin noch so in meinem Move." Dem gesamten Team machte Christiane Hoffmanns ein Kompliment:

Auch die Talkshow "Riverboat" begrüßte am vergangenen Freitag vier Gäste an Bord. Die "Passagiere" – zwischen 23 und 60 Jahren – begleiteten das Team an einem Sendetag von der Redaktionskonferenz bis zur Sendungskritik. Auch wenn alle vier erfahrene Talkshow-Zuschauer sind, rückte der Besuch vieles in ein neues Licht.