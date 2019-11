Teilnahmebedingungen für Programmmacher 2019 Teilnahme ab 18 Jahren. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter des MDR und alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie deren Angehörige sind von der Beteiligung an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.



MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Verlosung verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht.



Im Falle des Gewinnes erfolgt die An- und Abreise an den Veranstaltungsort selbstständig. Eine Hotelübernachtung ist nicht inklusive. Die Programmmacher-Aktion findet am 30. November 2019 in der Zeit von ca. 15:15 Uhr bis 23:30 Uhr statt.