Die Puhdys 1994, v.l.n.r.: Klaus Scharfschwerdt, Dieter Hertrampf, Peter Meyer, Dieter Birr und Harry Jeske. Bildrechte: dpa

Klaus Scharfschwerdt gehörte seit 1979 der Band Puhdys an. Seit Jahren schon litt er an Lungenkrebs. Die Puhdys, eine der bekanntesten Rockbands der DDR, lösten sich 2014 auf und gaben Anfang 2016 in Berlin ihr letztes Konzert. Bevor er sich ans Schlagzeug der Puhdys setzte, spielte Scharfschwerdt in anderen Ostrock-Bands, darunter Vulcan, Prinzip und Stern Meißen.



Nach Auflösung der Puhdys gründete Scharfschwerdt die Rock-Kombo "Neuland", mit der er 2019 das Debütalbum "Made in Europe" herausgebracht hat.



Klaus Scharfschwerdt erlernte den Beruf des Tischlers und war ab 1975 Berufsmusiker. Er wurde 1984–1986 als bester Schlagzeuger der DDR ausgezeichnet und komponierte auch einige Titel der Puhdys, unter anderem "Lass uns den Rest bewahr’n", "Süden" und "Unsichtbare". Der Musiker lebte in Berlin-Rahnsdorf.