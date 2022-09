Es war ein ganz besonderer Abend, nicht nur für die Band PUR, sondern auch für ihre vielen Fans: Vor unglaublichen 68.000 Menschen spielten die Musiker aus Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg am 24. September in der Arena auf Schalke und heizten ihrem Publikum ordentlich ein. Natürlich gab es für dieses Konzert-Event der Extraklasse auch einen guten Grund: Die Gruppe feierte "40 Jahre Pur" mit vielen musikalischen Freunden!