PUR um Leadsänger Hartmut Engler gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Bands der deutschen Musikgeschichte. Ihren großen Durchbruch feierte die Band 1991 mit dem Hit "Lena". Die folgenden Alben "Seiltänzertraum" und "Abenteuerland" mit dem gleichnamigen Mega-Hit, wurden zu Bestsellern. Insgesamt neun Alben konnte PUR an der Spitze der Charts platzieren. Mit Severin von Sydow an der Gitarre will die Band diese Erfolgsgeschichte nun weiterschreiben.