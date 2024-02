So resümiert die "Bunte" über den Auftritt von Anna in der Supertalent-Show vom 11. Februar 2024: "Anna Ermakova erobert Woche für Woche als Jurorin bei 'Das Supertalent' die Herzen der Fans. Ihre gewagten Outfits sind immer wieder ein Blickfang." In der Show trug Anna ein hautenges Minikleid in Batic-Optik, dazu jeansfarbene Overknies. Ihre Frisur hatte durch die rechts und links drapierten französischen Zöpfe etwas kess Mädchenhaftes, sehr im Gegensatz zu dem ansonsten sexy Outfit.

Bildrechte: imago images/Eventpress

Seit 2015 steht Anna Ermakova als Model unter Vertrag. Im selben Jahr absolvierte sie ihr Laufstegdebüt bei der Fashion Week in Berlin. Im Mai 2023 gewann Anna die Tanz-Show "Let's Dance", im Juli nahm sie in London ihre Bachelor-Würden in Empfang, hatte ihr Kunstgeschichts-Studium am Courtauld Institute of Art erfolgreich abgeschlossen. Im Januar 2024 gab die junge Frau ihr Debüt als Schlagersängerin in Florian Silbereisens Schlagerchampions. Doch ihr ganz großer Traum ist ein anderer: