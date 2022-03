Zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Studioalbum „Ohne Limit“ veröffentlichte Julian David am 11. Februar einen neuen Song. Den Songtext der Single "Feuerfunkenregen“ fanden aber einige Radiohörer im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine unpassend bis verstörend. U.a. heißt es in dem Lied: "Wir steh'n im Feuerfunkenregen" und "Wir sind Leuchtraketen in der Nacht“.