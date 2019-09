Im Sommer 1989 - zu dieser Zeit feiert der 34-jährige Sänger, Schauspieler und Moderator Rainhard Fendrich mit dem Titel "Macho, Macho" auch in Deutschland Riesen-Erfolge, erreicht hier Platz zwei in den Singelcharts und auch in der Schweiz Top-Positionen. Gleichzeitig erscheint sein Album "Von Zeit zu Zeit". Der Musiker ist seit 1984 mit Andrea Sator verheiratet.

1989 stirbt die kleine Tochter des Paares, Theresa Valentina, im Alter von nur 18 Monaten an einer Viruserkrankung.