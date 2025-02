In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" sagte Fendrich zu dem Song, dass es ein Versuch sei, die Situation zu beschreiben, wie es einem gehe, wenn man einen geliebten Menschen verliert, der vor seiner Zeit aus dem Leben gerissen wird.

Mit der Zeit, so Fendrich weiter, lerne man, damit umzugehen, aber wegstecken könne man das nie. Obwohl der Wiener Künstler einige Monate nach dem schweren Verlust bereits wieder auf der Bühne stand, kämpfte er viele Jahre darum, sein Gleichgewicht wieder zu finden. Rainhard Fendrich litt unter Depressionen, versuchte, sich mit Drogen aufrecht zu halten. 2006 dann entschloss er sich zum Drogenentzug. Seitdem engagiert sich der heute 69-Jährige immer wieder in Anti-Drogenkampagnen. Jetzt, kurz vor seinem 70. Geburtstag, hat der Musiker seit 2019 endlich wieder ein Album veröffentlicht, geht in seinem 45. Bühnenjahr mit "Nur ein Wimpernschlag" auf Tournee. Im Talk "MDR um 4" sagte er: