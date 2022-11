In dem Exklusiv-Interview sagt der 77-Jährige, dass sein Gesundheitszustand schlecht sei. Er habe, so Ralph Siegel , seit der Diagnose bereits 25 Kilogramm abgenommen, dazu kämen große Schmerzen.

Eigentlich tut mir alles weh. Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit Polyneuropathie.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Ralph Siegel nun gegen den Prostata-Krebs kämpfen muss. Schon 2007 war die Krankheit das erste Mal bei ihm festgestellt worden. Daraufhin wurde Siegel operiert. Die Freude über eine Heilung hielt nicht lange an. Nur drei Jahre später kehrte der Krebs zurück und erforderte eine siebenwöchige Bestrahlung.

Mein Vater starb mit 61 Jahren an Prostatakrebs, davor habe ich Angst. Seit 2012 mache ich alle drei Monate einen PSA-Test.

PSA-Test Ein Test auf das Prostata-spezifische Antigen (PSA) kann einen Hinweis darauf geben, ob Tumorzellen in der Prostata sind und dient der Früh-Erkennung von Prostata-Krebs.

Ralph Siegel im Tonstudio seines Hauses. Bildrechte: imago images / HRSchulz

Trotz der Erkrankung arbeitet Ralph Siegel nach eigenen Angaben weiter an seiner Musik. So sei er jede Nacht im Tonstudio, um Songs zu produzieren. Die Arbeit halte ihn jung. Den meisten ist Ralph Siegel vor allem durch seine zahlreichen Beiträge zum Eurovision Song Contest (früher: Grand Prix) bekannt. Bereits 25 Mal nahm er am weltweit größten Musik-Wettbewerb teil – darunter 14 Mal für Deutschland.